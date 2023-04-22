Politico: в Белом доме допустили дефолт США из-за отказа Байдена от переговоров с Маккарти

Ряд представителей Белого дома допустили возможность дефолта в США из-за отказа американского президента Джо Байдена от переговоров со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по вопросу повышения потолка госдолга. Об этом сообщает Politico.

По информации газеты, между главой государства и спикером отсутствует не только официальная, но и неформальная коммуникация по повышению потолка госдолга. Отмечается, что политики общаются только во время выступлений для СМИ.

19 апреля Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на 1,5 триллиона долларов. Он предусматривает экономию более 4,5 триллиона долларов и ограничение роста госрасходов темпами не выше 1 процента ежегодно. Он пообещал провести закон через палату представителей, а потом направить в сенат.

При этом в администрации не уверены, что Маккарти сможет набрать большинство в палате.

Ранее Axios писало, что нежелание президента США Джо Байдена обсуждать тему повышения потолка госдолга с республиканцами в конгрессе вызывает беспокойство и тревогу среди его однопартийцев-демократов. Так, сенатор Джо Манчин заявил, что отказ Джо Байдена от переговоров приведет страну к «историческому дефолту».