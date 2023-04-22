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23:57, 22 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о мощном пожаре в Харькове

«Страна.ua»: в Харькове начался мощный пожар
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Gene Blevins / Reuters

В Харькове начался мощный пожар после вечерних взрывов. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что на данный момент неизвестно, что именно загорелось. На опубликованных кадрах видно мощное пламя и поднимающийся в небо столб дыма.

Ранее стало известно, что в Харькове и области произошла серия взрывов. Как сообщил глава областной администрации (ОГА) Олег Синегубов, в Харькове произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры, спасатели укрощают масштабный пожар. Кроме того, одна из ракет попала в частный сектор в селе Котляры, добавил он. По словам Синегубова, зафиксировано по меньшей мере пять «прилетов» по Харькову и области.

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Марина Совина
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