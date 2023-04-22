Стало известно о мощном пожаре в Харькове

«Страна.ua»: в Харькове начался мощный пожар

В Харькове начался мощный пожар после вечерних взрывов. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что на данный момент неизвестно, что именно загорелось. На опубликованных кадрах видно мощное пламя и поднимающийся в небо столб дыма.

Ранее стало известно, что в Харькове и области произошла серия взрывов. Как сообщил глава областной администрации (ОГА) Олег Синегубов, в Харькове произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры, спасатели укрощают масштабный пожар. Кроме того, одна из ракет попала в частный сектор в селе Котляры, добавил он. По словам Синегубова, зафиксировано по меньшей мере пять «прилетов» по Харькову и области.

