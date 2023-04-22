В Харькове произошла серия взрывов

Глава Харьковской ОГА заявил о в Харькове и Харьковской области Украины

В Харькове и Харьковской области Украины произошла серия взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной администрации (ОГА) Олег Синегубов.

По его словам, зафиксировано по меньшей мере пять «прилетов» по Харькову и области. Он отметил, что в Харькове произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры, спасатели «укрощают масштабный пожар». Кроме того, одна из ракет попала в частный сектор в селе Котляры, добавил Синегубов.

По данным ТАСС, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов допустил принудительную эвакуацию жителей двух населенных пунктов.