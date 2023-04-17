В Харьковской области допустили принудительную эвакуацию населения

Глава Харьковской ОГА допустил принудительную эвакуацию жителей двух населенных пунктов

В Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию населения. Об этом сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов, передает Telegram-канал издания Vesti.ua.

По словам Синегубова, речь идет о жителях двух населенных пунктов Дергачевской общины. «Эвакуация идет постоянно по тем населенным пунктам, где идут обстрелы. Север области, Харьковский район. Там есть два населенных пункта — мы думаем, чтобы объявить там принудительную эвакуацию, поскольку есть для нас задача — из некоторых населенных пунктов мы должны вывезти детей вместе с их семьями. И по Купянскому направлению так же», — допустил руководитель администрации.

Он уточнил, что соответствующее решение будет принято, если все рычаги влияния будут исчерпаны, а местные жители не захотят уезжать.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что жителей нескольких районов украинской столицы готовят к эвакуации из-за повышения уровня воды в Днепре. Он объяснил, что в связи с половодьем есть риск подтопления территорий частной и садово-дачной застройки в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах города.