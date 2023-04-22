Губернатор сообщил об уничтожении обнаруженной в Белгороде авиабомбы

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что обнаруженная в Белгороде авиабомба уничтожена

Обнаруженная в Белгороде авиабомбы ФАБ-500 весом в полтонны уничтожена. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

В частности, Гладков опубликовал видео, на котором показан процесс уничтожения опасного снаряда. На кадрах видно, как бомба взрывается на полигоне.

Об обнаружении взрывоопасного предмета на месте падения бомбы в Белгороде Гладков рассказал утром 22 апреля. В течение дня снаряд вывезли с территории жилого сектора.

Падение первого снаряда произошло 20 апреля. В Минобороны объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.