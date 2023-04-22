Президент Греции распустила парламент

Президент Греции Сакелларопулу распустила парламент по просьбе премьер-министра

Президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис ранее попросил главу государства пойти на такой шаг и назначить дату общенациональных выборов. Он пояснил, что граждане на избирательных участках дадут оценку работе действующей власти.

Ранее бывший министр иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос назвал премьера «гнилью в центре страны». Он раскритиковал слушания в комитете парламента о назначении нового главы Национальной разведывательной службы EYP вместо уволенного за слежку за оппозицией. По мнению экс-главы МИД, присутствие назначенного руководителя EYP в комитете стало новым издевательством над парламентской процедурой.