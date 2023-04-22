Премьер Греции попросил президента распустить парламент

Премьер-министр Греции Мицотакис попросил президента Сакелларопулу распустить парламент

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис попросил президента страны Катерину Сакелларопулу распустить парламент в связи со скорым истечением четырехлетнего мандата правительства и назначить новые выборы на 21 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Этот механизм предусматривает греческая конституция. Глава правительства отметил, что на выборах граждане смогут оценить работу кабмина и решить, кто будет дальше управлять страной. «Указ о роспуске парламента будет вывешен сегодня вечером, и с завтрашнего дня часы официально начнут обратный отсчет до 21 мая», — указал он.

Сакелларопулу приняла просьбу и понадеялась, что в стране будет спокойный избирательный период.

Ранее глава Минобороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что его страна не готова поддерживать Украину в ущерб своей обороноспособности. По его словам, Афины передадут Киеву, что смогут, однако это ни в коей мере не должно ослаблять их собственную обороноспособность.