Украинский генерал посоветовал ВСУ использовать тактику нацистов

Экс-генерал ВСУ Кривонос посоветовал солдатам использовать тактику нацистов против России

Украинским войскам следует наступать в тех местах, где нет массового скопления российских войск. Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос, передает РИА Новости.

Он указал, что подобную тактику применяли нацисты при наступлении вглубь территории СССР. «Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример "Линии Сталина", которая в 1941 году не сработала, и немцы в течение двух-трех дней перешли их и продолжили свое наступление», — сказал военный.

При этом генерал признал, что российская армия значительно превосходит украинскую по способности строить укрепления на местности. Кривонос объяснил это тем, что Москва всегда уделяла особое внимание обороне, в то время как Киев игнорировал этот вопрос.

20 апреля обозреватель Die Welt Иоганн Альтхаус увидел в действиях ВСУ повторение ошибок вермахта в 1943 году перед Курской битвой. По его мнению, ситуация на украинском фронте сегодня напоминает канун Курской битвы. Среди общих черт у этих двух ситуаций он, в частности, назвал то, что в обоих случаях планируется провести мощные удары в восточном направлении весной или в начале лета. Еще одним сходством, как уточнил Альтхаус, является то, что сроки контрнаступления постоянно переносятся.

Ранее бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Вооруженные силы Украины собрали достаточное количество бойцов, вооружения и боеприпасов для контрнаступления. По его словам, украинские войска находятся в районах сосредоточения. Пригожин добавил, что ВСУ теряют в день от 30 до 50 единиц техники и «по людям у них, как говорят на фронте, безлимит».