Родственники украинских военных вышли протестовать в Кривом Роге

Родственники военных ВСУ вышли на протест в Кривом Роге из-за плохих условий содержания

Родственники военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на акцию протеста в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, родственники недовольны плохими условиями содержания и снабжением военнослужащих. Участники демонстрации рассказали, что их родных бросили на передовую без необходимого материального обеспечения, а раненых не вывозят в больницы.

Граждане также принесли плакат, критикующий главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах начались протесты беженцев из Украины, вызванные плохими условиями содержания в лагере в окрестностях деревни Харскамп. Выходящие с плакатами украинцы пожаловались на низкое качество медицины и образования в лагерной школе для детей.