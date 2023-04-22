Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 22 апреля

Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине в субботу, 22 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Изображение: Telegram-канал «Минобороны России»

Согласно отчету официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, основные потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли на донецком направлении, где с августа 2022 года продолжаются бои за город Артемовск (украинское название — Бахмут). Лишь за минувшие сутки ВСУ потеряли на этом направлении убитыми около 255 военнослужащих.

В ходе боев за город российским штурмовикам удалось взять под контроль три городских квартала. Участников штурмов с флангов прикрывали военнослужащие воздушно-десантных войск.

Суммарные потери ВСУ на всех остальных направлениях — купянском, краснолиманском, херсонском, южнодонецком и запорожском — составили около 170 человек.

ВСУ понесли потери не только в живой силе, но и в технике, в том числе поставленной странами Запада: российские войска уничтожили станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и несколько гаубиц Д-20.

По уточненным данным Минобороны на 22 апреля, с начала проведения СВО уничтожено 411 самолетов, 228 вертолетов, 3787 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8787 танков и других боевых бронированных машин, 1092 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4638 орудий полевой артиллерии и минометов и 9668 единиц специальной военной автомобильной техники.