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08:04, 22 апреля 2023Мир

В США заявили о недопустимости выделения помощи Украине без должной отчетности

Республиканец Оглс заявил о недопустимости выделения помощи Украине без должной отчетности

Фото: Pixabay

Член палаты представителей США, республиканец Энди Оглс заявил о недопустимости выделения помощи Украине без должной отчетности, особенно в условиях, когда Америка вынуждена урезать собственный бюджет. Его слова приводит RT.

Политик напомнил, выступая в Конгрессе, что президент Джо Байден и Демократическая партия фактически втянули страну в украинский конфликт и выделили Киеву более 113 миллиардов долларов.

При этом, по его словам, современные правовые нормы освобождают администрацию от соблюдения определенных требований в рамках законов о контроле над экспортом вооружений и об иностранной помощи, когда речь идет об Украине.

«Послабления привели к безудержному расходованию средств в условиях практически полного отсутствия подотчетности», — заявил Оглс.

Он добавил, что Соединенным Штатам необходимо выбрать собственные интересы и благополучие граждан вместо решений о будущем Украины. Республиканец резюмировал, что Америка — прежде всего.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер высказал предположение, что власти США знают о коррупционных преступлениях президента Украины Владимира Зеленского, но скрывают это. «Они содействуют этому. Такова цена ведения бизнеса на Украине. Они знают и поэтому не допускают инспекций и аудитов», — посчитал Риттер.

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Марина Совина
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