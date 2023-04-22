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19:33, 22 апреля 2023Мир

Японские военные начали готовиться к перехвату ракеты КНДР

Глава Минобороны Японии дал команду готовиться к перехвату баллистической ракеты КНДР

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада дал команду готовиться к перехвату баллистической ракеты Корейской народной демократической республики (КНДР). Об этом сообщает The Japan Times.

Как сообщает газета, этот приказ был отдан силам самообороны страны, так как командование увидело риск падения фрагментов ракеты КНДР на территорию Японии.

Уточняется, что для перехвата ракеты планируют привлечь американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, вооруженные ракетами SM-3.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял, что КНДР запустит военный спутник-шпион. Глава государства дал приказ официальным лицам подготовить запуск первого летательного аппарата в соответствии с установленным планом. Также Ким Чен Ын обещал сделать КНДР мировой космической державой.

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Марк Леонов
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