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05:51, 19 апреля 2023Наука и техника

Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР мировой космической державой

ЦТАК: Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна стать мировой космической державой
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Партия и правительство КНДР стремятся сделать ее мировой космической державой, заявил лидер страны Ким Чен Ын. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), пишет РИА Новости.

Политик посетил государственное управление по освоению космоса. Он осмотрел Академию космических наук и базу для испытаний в космических условиях. Глава государства отметил, что все проекты нужны для становления мировой экономической и научно-технической державы, демонстрации государственной мощи. Он призвал продолжать независимое освоение космоса.

«Незыблемой волей партии и правительства КНДР является в итоге сделать страну мировой космической державой», — пообещал он.

Ранее КНДР отказалась останавливать свою космическую программу даже в случае введения санкций.

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Марина Совина
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