Пушков заявил о провале попыток Запада принудить мир к санкциям против России

Сенатор Пушков заявил, что попытки Запада принудить мир к санкциям против РФ провалились

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что попытки Запада принудить мир к санкциям против России провалились.

По его словам, Вашингтон продолжает свои усилия, однако не слишком успешно. Сенатор отметил, что угрозами удалось принудить к введению антироссийских ограничений единственную в Латинской Америке страну — Коста-Рику, а также Боснию и Герцеговину.

Пушков отметил, что кроме нее только две мусульманские страны присоединились к санкциям, обе в результате принуждения, это Албания и Бангладеш.

«Но в целом за пределами западного мира создание антироссийской санкционной коалиции провалилось», — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что министерство юстиции США находится в поиске новых способов перекрытия пути уклонения от антироссийских санкций и сосредоточит свое внимание на посредниках в этом деле — зарубежных инвестиционных консультантах, хедж-фондах и юридических фирмах.