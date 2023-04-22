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18:03, 22 апреля 2023Спорт

Бывшего генсека мирового биатлона оправдали в деле о защите интересов России

Бывшего генерального секретаря IBU Николь Реш оправдали по делу о коррупции

Фото: Kerstin Joensson / AP

Бывшего генерального секретаря Международного союза биатлонистов (IBU) Николь Реш оправдали по делу о коррупции. Об этом сообщает Ski‑Nordique.

Адвокат Реш Лукас Коллманн рассказал, что его клиента доказала ошибочность обвинений в защите интересов России. Он подчеркнул, что прокуратура сочла все обвинения недостоверными и не стала выдвигать никаких обвинений. Отмечается, что разбирательство в Австрии длилось больше четырех лет.

В январе 2021 года Реш и бывшего главу IBU Андерса Бессеберга заподозрили в безосновательной помощи России в антидопинговом контексте. Отмечалось, что они могли сокрыть положительные допинг-проб россиян, а также незаконно распределить медиаправа при выборе Тюмени столицей чемпионата мира 2021 года.

Бессеберг — первый Президент IBU. Он руководил организацией с 1993-го по 2018 год. Реш работала в союзе с 2008-го по 2018 год.

Анастасия Борисова
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