Испания отправила Украине первые танки Leopard

Испания отправила Украине первые шесть отремонтированных танков Leopard

Испания отправила Украине первую партию отремонтированных танков Leopard. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, судно с партией из шести боевых машин отправилось из порта Сантандера в пятницу, 21 апреля. Оно должно прибыть в Польшу, откуда танки затем перенаправят на Украину.

Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Мадрид должен поставить Киеву Leopard до конца апреля. Предполагается, что в дальнейшем украинской стороне передадут еще четыре танка.

Ранее в апреле офицер добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык рассказал о том, что немецкие танки Leopard, поставленные Вооруженным силам Украины, уже начали действовать на херсонском направлении. Leopard наблюдали в окрестностях, а также фиксировали обстрелы блокпостов из них. Одному из диверсионных отрядов даже удалось захватить боевую машину.

