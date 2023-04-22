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11:41, 22 апреля 2023Мир

Испания отправила Украине первые танки Leopard

Испания отправила Украине первые шесть отремонтированных танков Leopard

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Испания отправила Украине первую партию отремонтированных танков Leopard. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, судно с партией из шести боевых машин отправилось из порта Сантандера в пятницу, 21 апреля. Оно должно прибыть в Польшу, откуда танки затем перенаправят на Украину.

Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Мадрид должен поставить Киеву Leopard до конца апреля. Предполагается, что в дальнейшем украинской стороне передадут еще четыре танка.

Ранее в апреле офицер добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык рассказал о том, что немецкие танки Leopard, поставленные Вооруженным силам Украины, уже начали действовать на херсонском направлении. Leopard наблюдали в окрестностях, а также фиксировали обстрелы блокпостов из них. Одному из диверсионных отрядов даже удалось захватить боевую машину.

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Варвара Кошечкина
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