Испания отправила Украине первые танки Leopard
Испания отправила Украине первую партию отремонтированных танков Leopard. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, судно с партией из шести боевых машин отправилось из порта Сантандера в пятницу, 21 апреля. Оно должно прибыть в Польшу, откуда танки затем перенаправят на Украину.
Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Мадрид должен поставить Киеву Leopard до конца апреля. Предполагается, что в дальнейшем украинской стороне передадут еще четыре танка.
Ранее в апреле офицер добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык рассказал о том, что немецкие танки Leopard, поставленные Вооруженным силам Украины, уже начали действовать на херсонском направлении. Leopard наблюдали в окрестностях, а также фиксировали обстрелы блокпостов из них. Одному из диверсионных отрядов даже удалось захватить боевую машину.