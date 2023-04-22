В Швеции сотни людей вышли на протест против вступления страны в НАТО

В городе Гетеборге в Швеции сотни людей вышли на протест против вступления страны в НАТО

В городе Гетеборге в Швеции сотни людей вышли на акцию протеста против вступления страны в НАТО. Об этом сообщает местная газета Göteborgs-Posten.

По информации издания, полиция оценивает численность демонстрации в 200-300 человек. Участники акции требуют сохранения традиционной для Швеции линии во внешней политике — свободы от союзов и позиции нейтралитета государства. «Мы здесь, потому что хотим, чтобы свобода альянса сохранялась», — высказался один из протестующих.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что одобрение членства Швеции в НАТО со стороны Турции находится в «далекой точке». При этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что шведская сторона выполнила все условия для вступления в сообщество.