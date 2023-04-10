Турция оценила вероятность скорого вступления Швеции в НАТО

Глава МИД Турции: одобрение страной членства Швеции в НАТО находится в далекой точке

Одобрение членства Швеции в НАТО со стороны Турции находится в «далекой точке». Так вероятность скорого вступления страны в альянс оценил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью A Haber.

4 апреля членом НАТО официально стала Финляндия. Тогда же генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО, однако признал, что процесс ее вхождения в альянс может растянуться на месяцы.

Чавушоглу, в свою очередь, высказал другую позицию. «Несмотря на заявления генсека [НАТО] и официальных лиц Швеции о том, что все условия выполнены, мы пока находимся в далекой точке», — отметил он.

Заявку Швеции на вступление в НАТО до сих пор не ратифицировали две страны — Турция и Венгрия. Со стороны Турции процесс одобрения усложнился после акции по сожжению копии Корана в Стокгольме. В Венгрии, в свою очередь, заявляют о десятках обращений со стороны шведов, которые просят заблокировать вхождение страны в альянс.