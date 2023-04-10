Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:44, 10 апреля 2023Мир

Турция оценила вероятность скорого вступления Швеции в НАТО

Глава МИД Турции: одобрение страной членства Швеции в НАТО находится в далекой точке

Фото: Pool / Reuters

Одобрение членства Швеции в НАТО со стороны Турции находится в «далекой точке». Так вероятность скорого вступления страны в альянс оценил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью A Haber.

4 апреля членом НАТО официально стала Финляндия. Тогда же генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО, однако признал, что процесс ее вхождения в альянс может растянуться на месяцы.

Чавушоглу, в свою очередь, высказал другую позицию. «Несмотря на заявления генсека [НАТО] и официальных лиц Швеции о том, что все условия выполнены, мы пока находимся в далекой точке», — отметил он.

Заявку Швеции на вступление в НАТО до сих пор не ратифицировали две страны — Турция и Венгрия. Со стороны Турции процесс одобрения усложнился после акции по сожжению копии Корана в Стокгольме. В Венгрии, в свою очередь, заявляют о десятках обращений со стороны шведов, которые просят заблокировать вхождение страны в альянс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
В Британии высказались об источнике утечки секретных документов США по Украине
«Оренбург» упустил победу над «Ростовом» в матче РПЛ
Пакистан заявил о желании импортировать российскую нефть с большой скидкой
В офисе Зеленского отреагировали на утечку секретных документов США по Украине
На Украине отправили в тюрьму призывавшего разделить страну львовянина
Дизайнер Вера Вонг поделилась неожиданным секретом молодости
Снимавшийся с Кадыровым пародист Зеленского пожаловался на угрозы убийством
ЦБ и Минфин попросили не связывать снижение курса рубля со сделкой Shell
На Украине заявили об ударе в спину от Польши
Российский губернатор высказался об обвиняемом в дискредитации армии хирурге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.