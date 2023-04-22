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00:58, 22 апреля 2023Бывший СССР

Укрепрайон ВСУ на «дороге жизни» под Артемовском сняли из космоса

RusVesna показала снимки из космоса укрепрайона ВСУ на «дороге жизни» под Артемовском

Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал снимки из космоса укрепленного района Вооруженных сил Украины на «дороге жизни», которая используется для снабжения Артемовска (украинское название — Бахмут), подвода подкреплений, ротации и эвакуации раненых.

Отмечается, что в настоящее время в укрепрайон, изрытый окопами и блиндажами, на трассе Часов Яр — Хромово прорвались бойцы ЧВК «Вагнер».

Сообщается, что российская артиллерия нанесла удары по украинским позициям, в результате чего вагенровцы смогли «вклиниться» в оборону ВСУ.

Украинские военные пользуются проселочными дорогами, которые также находятся под артиллерийским огнем. В районе продолжаются ожесточенные бои.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщал, что при поддержке регулярных частей Вооруженных сил России бойцам ЧВК «Вагнер» удалось закрепиться на трассе Артемовск — Часов Яр. По данным военкора, бойцы ЧВК взяли под контроль около 500 метров дороги.

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Марина Совина
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