Валиева рассказала о реакции спортсменов на ситуацию с допингом на Олимпиаде

Валиева рассказала, что из-за ситуации с допингом спортсмены странно смотрели на нее на ОИ

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале о реакции спортсменов на ситуацию с допингом на Олимпийских играх-2022.

Валиева поделилась, что в тот момент многие странно смотрели на нее. «Я сначала боялась выйти в тот тренажерный зал, где мы занимались, но потом я успокоилась. Но когда ты выходишь на тренировку и видишь, что вместо нескольких фотографов вся арена из щелкающих фотоаппаратов. Все сфотографировали, все выложили», — вспомнила она.

13 января дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.