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14:53, 22 апреля 2023Россия

Эвакуация жителей Белгорода из-за авиабомбы весом в полтонны попала на видео

Очевидцы сняли на видео массовую эвакуацию в Белгороде из-за авиабомбы весом в полтонны

Массовая эвакуация жителей Белгорода из-за авиабомбы весом в полтонны попала на видео. Кадры вывоза людей и техники с места обнаружение боеприпаса сняли очевидцы, их публикует Telegram-канал «Жесть Белгород».

На снятых горожанами кадрах видно, что на место обнаружения снаряда прибыли десятки военных, среди которых — саперы Минобороны. Для вывоза людей с места происшествия используются городские автобусы. Припаркованные у домов автомобили вывозят специальной техникой.

Губернатор региона Вячеслав Гладков предупреждал, что всего из опасной зоны будут эвакуированы около трех тысяч человек.

Ранее были опубликованы снимки найденного боеприпаса и кадры работы саперов.

Об обнаружении взрывоопасного предмета на месте падения бомбы стало известно утром 22 апреля. Падение снаряда произошло 20 апреля. В Минобороны объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.

Марк Леонов
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