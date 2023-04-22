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05:21, 22 апреля 2023Россия

Российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ на запорожском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили пункты ВСУ и более 50 бойцов на запорожском направлении

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили ряд опорных пунктов и пунктов временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки сил «Восток» Александр Гордеев, пишет ТАСС.

По его словам, потери украинской армии составили более 50 военнослужащих. Гордеев добавил, что российская артиллерия уничтожила четыре опорных пункта и два пункта временной дислокации. Были поражены цели в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Новоселка, Малиновка и Белогорье. Кроме того, стрелковым оружием был сбит ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, добавили в Минобороны.

Ранее командир артиллерийского расчета орудия «Мста-Б» рассказал, что украинские военные начали проявлять больше активности на запорожском направлении.

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Марина Совина
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