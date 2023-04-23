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22:43, 23 апреля 2023Экономика

«Золотая неделя» для авиаперевозок в Китае отразится на ценах на нефть

Bloomberg: «золотая неделя» в Китае может сдержать падение цен на нефть

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Количество запросов на поиск авиабилетов за границу на «золотую неделю» — выходные по случаю Дня труда — достигли уже 120 процентов от уровня 2019 года. «Золотая неделя» для авиаперевозок в Китае может сдержать падение цен на нефть, пишет Bloomberg.

По данным агентства, потребление авиационного керосина в этой стране расценивается как единственный крупнейший драйвер роста мирового спроса на нефть в этом году. Уточняется, что внутренний спрос на топливо в материковом Китае почти полностью восстановился.

Китайцы будут отдыхать пять дней — с 29 апреля по 3 мая. Отмечается, что 18 апреля количество бронирований авиабилетов выросло более чем в десять раз год к году.

Ранее сообщалось, что министерство культуры и туризма КНР разрешило иностранцам посещать страну в составе туристических групп с 31 марта.

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Юлия Мискевич
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