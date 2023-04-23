ВСУ выпустили десять ракет по Донецку

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, всего ВСУ выпустили 10 ракет по Кировскому району города и поселку Желанное. Также отмечен обстрел 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами натовского образца поселка Александровка в Петровском районе Донецка. Последствия обстрела уточняются.

18 апреля сообщалось, что американская ракета HARM попала в жилую многоэтажку в Донецке при обстреле со стороны ВСУ.