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10:46, 23 апреля 2023Бывший СССР

ВСУ выпустили десять ракет по Донецку

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, всего ВСУ выпустили 10 ракет по Кировскому району города и поселку Желанное. Также отмечен обстрел 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами натовского образца поселка Александровка в Петровском районе Донецка. Последствия обстрела уточняются.

18 апреля сообщалось, что американская ракета HARM попала в жилую многоэтажку в Донецке при обстреле со стороны ВСУ.

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Владимир Седов
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