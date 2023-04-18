Американская ракета HARM попала в жилую многоэтажку в Донецке

Американская ракета HARM попала в жилую многоэтажку в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка, в результате чего ракета попала в жилую многоэтажку, пишет РИА Новости.

Как уточнили источники, зафиксировано прямое попадание американской противорадиолокационной ракеты «AGM-88 HARM». Они отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли многоквартирный жилой дом, в котором проживают мирные жители.

«Разрушения получил 13 этаж данного дома, в результате чего были выбиты стекла, а также повреждено строение», — подчеркнули источники.

Ранее российские военные на донецком направлении уничтожили пункты временной дислокации иностранного легиона и склад боеприпасов ВСУ, а также нанесли удар по двум опорным пунктам украинских солдат. Были поражены пункты временной дислокации иностранного легиона, а также 129-й бригады теробороны Украины и 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ.