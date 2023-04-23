В США призвали перестать безудержно помогать Украине

Сенатор Рэнд призвал власти США перестать «безудержно» помогать Украине

Сенатор-республиканец Пол Рэнд призвал власти США перестать «безудержно» помогать Украине. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«И мы будем против всех будущих пакетов помощи, если они не будут увязаны с четкой дипломатической стратегией», — указал он.

Рэнд отметил, что американская политика должна быть направлена на скорейшее разрешение конфликта. Так он прокомментировал публикацию коллеги-законодателя Майка Ли насчет того, что Штаты не являются частью сложившегося кризиса на Украине.

При этом, как пишет издание Daily Caller, ссылку на новость которого прикрепил к сообщению Ли, республиканцы направили в Белый дом письмо с призывом прекратить помощь украинской стороне, пока не будет предложена дипломатическая стратегия.

21 апреля член палаты представителей США, республиканец Энди Оглс заявил о недопустимости выделения помощи Киеву без должной отчетности, особенно в условиях, когда Америка вынуждена урезать собственный бюджет. Во врем выступления в конгрессе политик напомнил, что президент страны Джо Байден и Демократическая партия фактически втянули Штаты в украинский конфликт и выделили Киеву более 113 миллиардов долларов.

