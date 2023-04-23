Турист поссорился с сотрудником отеля в Таиланде и поджег номер перед выселением

Metro: британский турист поджег номер в отеле Таиланда и скрылся с места преступления

Британский турист поссорился с сотрудником отеля в Таиланде, поджег свой номер перед выселением и скрылся с места преступления. Об этом сообщает Metro.

По информации издания, 27-летний мужчина начал кричать на администратора, после чего пнул ногой стойку регистрации и отправился в свой номер. «Турист рассердился и стал кричать на меня. Я не знаю причину, потому что я не мог понять всего, что он говорил», — рассказал 23-летний сотрудник отеля Сахатсават (Sahatsawat).

Спустя некоторое время постоялец вышел вместе с вещами и покинул гостиницу. Когда Сахатсават отправился проверить его номер, то обнаружил выходивший из-под двери дым.

В результате поджога весь третий этаж здания был охвачен пламенем. Туристам из других номеров пришлось выйти на балконы, чтобы не надышаться дымом. Пожарные прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее российских отдыхающих, путешествующих по Европе, выселили из отеля в Венгрии из-за национальности. Супруги рассказали, что заселились в Premier Hotel Miscolc в городе Мишкольц около шести вечера. Однако в девять вечера, когда они уже готовились ко сну, им позвонил управляющий и сообщил, что постояльцам срочно нужно выехать из отеля.