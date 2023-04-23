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00:31, 23 апреля 2023Наука и техника

Раскрыт вред лесных пожаров и осушенных торфяников для климата

Nature Climate Change: выгорание торфяников приведет к усилению выбросов углекислого газа
СюжетЛесные пожары:

Фото: Humaidy Kenedy / Globallookpress.com

Ученые Плимутского университета в Великобритании раскрыли, что вред, нанесенный торфяникам Северного полушария из-за лесных пожаров, может привести к увеличению выбросов парниковых газов в атмосферу. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

Торфяники представляют собой один из важнейших природных резервуаров, которые хранят в два раза больше углерода, чем леса по всему миру. В новой работе исследователи впервые оценили, как деградация, вызванная лесными пожарами, влияет на уровень выбросов углерода из торфяников, не находящихся в районах вечной мерзлоты, в Северном полушарии.

При осушении торфяников для использования в сельском или лесном хозяйстве они выбрасывают углерод в атмосферу в виде углекислого газа. Моделирование показало, что хотя северные торфяники все еще могут улавливать углерод, небольшое увеличение площади осушения или выгорания, а также усиление силы пожара способны превратить этот тип экосистем в чистый источник парниковых газов. Согласно оценкам исследователей, из-за лесных пожаров выбросы углерода увеличиваются на 10 процентов, а способность задерживать углерод упадет на 38 и 65 процентов к 2100 году.

Текущие прогнозы также указывают на резкое увеличение ежегодных выгораний в течение следующего столетия в Северном полушарии, а также на увеличение числа экстремальных пожаров, связанных с погодными явлениями. По словам ученых, это затруднит выполнение целей по снижению выбросов парниковых газов и их влияния на климат.

В настоящее время площадь осушенных торфяников достигает около 25 миллионов гектар в бореальных и умеренных широтах. Это может составлять всего около 10 процентов от общей площади, однако эти деградированные торфяники оказывают непропорционально большое влияние на уровень выбросов углерода.

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Александр Еникеев
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