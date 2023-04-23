В Австрии предложили лишить россиян всех западных медикаментов

Экономист Фельбермайер: внесение лекарств в санкционные списки усилило бы давление Запада

Внесение западных лекарств в санкционные списки помогло бы усилить давление на Москву, считает директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер. Об этом сообщает газета Spiegel.

Он подчеркнул, что введенные западными странами антироссийские санкции оказались недостаточно эффективными. По мнению экономиста, снять ограничения со многих товаров было неправильным решением. «Было глупостью сделать это и в отношении вещей, через которые можно было бы давить на Россию самым жестоким образом. Я имею в виду, например, фармацевтику, лекарства», — отметил он.

Фельбермайер добавил, что можно было бы пойти навстречу российской стороне и сделать исключение по гуманитарным соображения в отношении лекарств, но в таком случае политическое давление на российскую власть было бы не таким сильным. При этом, указал эксперт, Россия все равно смогла найти альтернативные способы для получения необходимых ей товаров, несмотря на принятые санкции.

Ранее российский фонд «Круг добра» призвал разработать международные акты, запрещающие введение санкций на предоставление медпомощи и поставки лекарств. Сообщалось, что организация проанализирует ситуацию совместно с Минздравом и примет меры, чтобы пациенты не столкнулись с угрозой прерывания лечения.