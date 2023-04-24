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16:49, 24 апреля 2023Наука и техника

Корабль ТОФ «Адмирал Трибуц» проведет учение по ликвидации подлодки

Корабль ТОФ «Адмирал Трибуц» проведет в Японском море учение по ликвидации подлодки

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) России проведет в Японском море учение по поиску и ликвидации подводной лодки условного противника. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Отмечается, что в одном из морских полигонов ТОФ экипаж корабля при поддержке вертолета морской авиации Ка-27ПЛ проведет поиск подлодки условного противника. Личный состав минно-торпедной боевой части корабля выполнит учебно-боевое упражнение, применив торпедное оружие и реактивные глубинные бомбы по подлодке.

В роли подводной лодки условного противника в ходе учения задействуют одну из дизель-электрических субмарин ТОФ.

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БПК «Адмирал Трибуц» проекта 1155 спустили на воду в 1983 году. Корабль получил два реактивных бомбомета РБУ-6000 и торпедные аппараты ЧТА-53-1155. Также в арсенал корабля входят артиллерийские установки и зенитный ракетный комплекс «Кинжал».

В декабре 2022 года источники ТАСС сообщили, что БПК «Адмирал Виноградов» проекта 1155 станет фрегатом к 2025 году. Корабль может получить ракеты «Калибр-НК» и «Циркон».

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Даниил Иринин
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