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11:19, 24 апреля 2023Ценности

Певица Люся Чеботина появилась на публике в образе за шесть миллионов рублей

Певица Люся Чеботина появилась на публике в украшениях и платье за шесть миллионов рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская поп-исполнительница Люся Чеботина появилась на публике в образе за шесть миллионов рублей. Соответствующие подробности публикует портал Super.

25-летняя знаменитость посетила юбилейное шоу «Авторадио. 30 лет. Классика», которое состоялось в Москве, в блестящем платье длины макси золотистого цвета. По словам артистки, наряд, оформленный вырезами по бокам и глубоким V-образным декольте, обошелся ей в миллион рублей. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках в тон одежды, а на лицо ей нанесли нюдовый макияж.

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В разговоре с журналистами певица добавила, что стоимость колье и серег, которые она подобрала для выхода в свет, составляет пять миллионов рублей. При этом бренд украшений она не раскрыла.

В декабре 2022 года Люся Чеботина рассказала о покупке квартиры в Дубае. Выяснилось, что вместе с сестрой она приобрела для матери квартиру в ОАЭ. При этом стоимость жилья исполнительница не раскрыла.

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Карина Черных
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