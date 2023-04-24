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13:09, 24 апреля 2023Экономика

В США доказали положительное влияние ИИ на производительность сотрудников

Bloomberg: внедрение ИИ увеличило производительность сотрудников на 14%

Фото: sdecoret / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Стэнфордского университета и Массачусетского технологического института (MIT) на примере одной американской компании из списка Fortune 500 доказали, что использование генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в работе повышает производительность сотрудников на 14 процентов. Речь идет об ИИ, способном самостоятельно создавать текст, изображение или другой контент. На исследование обратило внимание Bloomberg.

В ходе эксперимента одна из 500 крупнейших по выручке американских компаний предоставила доступ к такой нейросети сотрудникам департамента службы поддержки. Персонал пользовался технологиями в течение одного года. Искусственный интеллект генерировал возможные ответы сотрудника на запросы клиентов, обращающихся за помощью в службу поддержки фирмы.

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Наибольший положительный эффект от внедрения ИИ был произведен на работу наименее квалифицированных сотрудников. С помощью искусственного интеллекта они выполняли свою работу на 35 процентов быстрее. Также повышалась производительность новых сотрудников, и они в ряде случаев показывали лучшие результаты, чем опытные работники без ИИ.

Однако эксперты отмечают, что повсеместное внедрение искусственного интеллекта может иметь и негативные последствия. Так, аналитики американского банка Goldman Sachs подсчитали, что новые сервисы и приложения с генеративным ИИ могут оставить без работы около 300 миллионов человек. Две трети рабочих мест в США и Европе можно было бы автоматизировать хотя бы в некоторой степени. При этом эксперты напомнили, что технологический прогресс не только сокращает рабочие места, но и создает новые.

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Мария Грушко
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