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11:49, 24 апреля 2023Ценности

Косметолог назвала россиянкам самые бесполезные процедуры

Косметолог Амина Бердова назвала россиянкам массаж лица самой бесполезной процедурой

Фото: Imagebroker / Globallookpress.com

Врач-дерматолог, косметолог Амина Бердова назвала россиянкам самые бесполезные бьюти-процедуры. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь специалист обратила внимание на массаж лица. По ее словам, данный ритуал действительно улучшает микроциркуляцию крови, выводит лишнюю жидкость, избавляя от отеков. Однако Бердова отметила, что он не разглаживает морщины. Кроме того, эффект тонизирования после него сохраняется ненадолго, если злоупотреблять соленой и острой пищей.

Также эксперт выделила глубокие пилинги и распаривание кожи. В первом случае подобная процедура может спровоцировать появление гиперпигментации и рубцов. Что касается распаривания кожи, то по мнению Бердовой, этот метод является устаревшим. Вдобавок он способствует усилению высыпаний на лице и провоцирует купероз.

Помимо прочего, в список бесполезных процедур попали LPG-массаж и обертывания. Медик пояснила, что ощущение сброса веса после ритуала возникает из-за эффекта дренажа, то есть из-за потери лишней жидкости. Как только водный баланс будет восполнен, то потерянные за сеанс килограммы вновь вернутся.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева назвала россиянам бесполезный метод борьбы с выпадением волос. Специалист рассказала, что витаминные комплексы содержат среднесуточные дозировки, которых зачастую достаточно для поддержания здоровья волос. Однако, по ее словам, упомянутые препараты не решат проблему выпадения, если в организме будет нехватка необходимых минералов.

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Мария Винар
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