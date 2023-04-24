Подсчитана сумма «безвозмездных» выплат иностранного бизнеса в бюджет России

РБК: с декабря бюджет России собрал ₽20 млрд «безвозмездных поступлений» от бизнеса

С декабря 2022 года уходящие с российского рынка иностранные компании заплатили в федеральный бюджет 20 миллиардов рублей. За последний месяц прошлого года статья «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» пополнилась на три миллиарда рублей, а с начала 2023 года поступления достигли 17 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».

Бизнес стали обязывать «добровольно» платить комиссию при продаже российских активов для получения разрешения на осуществление сделки. Согласно изначальным правилам подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям, одним из условий для реализации продажи стало внесение добровольного взноса в размере не менее 10 процентов от суммы сделки. Также было установлено требование о продаже актива с дисконтом в размере не менее 50 процентов от цены, определенной в ходе независимой оценки.

В марте текущего года условия были изменены. При продаже активов в России предпринимателям придется заплатить комиссию как минимум в пять процентов от независимо оцененной рыночной стоимости бизнеса, если дисконт при продаже составляет менее 90 процентов, и как минимум 10 процентов от рыночной стоимости, если дисконт превышает этот уровень.

По состоянию на март 2023 года из России решили уйти 139 международных компаний.