Стало известно о новых атаках ВСУ на приграничный российский регион

SHOT: беспилотники ВСУ восемь раз атаковали Белгородскую область 23 апреля

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) восемь раз атаковали Белгородскую область 23 апреля. О новых атаках со ссылкой на собственный источник пишет Telegram-канал SHOT.

Первые две атаки произошли около 10:00 утра. У села Муром Шебекинского района приграничного российского региона самодельное взрывное устройство (СВУ) сбросили на вышку связи, повредив на ней камеру видеонаблюдения. Второй беспилотник сбросил взрывчатку в километре от этого места.

Спустя примерно 30 минут было атаковано в село Середа того же района. Пограничники лишили ее связи, БПЛА упал и взорвался. Никто не пострадал.

Еще через 10 минут СВУ было сброшено рядом с селом Новостроевка-2 Грайворонского района. Второй беспилотник в это же время у села Сподарюшино в том же районе сбросил сразу три боеприпаса. В 14:20 был атакован хутор Лозовая Рудка Борисовского района.

Спустя несколько часов, в районе 18:00, пограничники электронным ружьем посадили украинский БПЛА у села Муром. Еще через два часа, около 20:00 беспилотник самолетного типа сбросил взрывное устройство у села Орловка Белгородского района. В результате последней атаки пострадал один человек и поврежден дизельный трансформатор.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщал о трех обстрелах со стороны Украины. По его словам, сначала ВСУ атаковали в село Сподарюшино Грайворонского городского округа и село Муром в Шебекинском городском округе. Позже он заявил о повторном обстреле села Муром. О пострадавших данных не поступало.