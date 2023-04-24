Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:33, 24 апреля 2023Россия

Стало известно о новых атаках ВСУ на приграничный российский регион

SHOT: беспилотники ВСУ восемь раз атаковали Белгородскую область 23 апреля

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) восемь раз атаковали Белгородскую область 23 апреля. О новых атаках со ссылкой на собственный источник пишет Telegram-канал SHOT.

Первые две атаки произошли около 10:00 утра. У села Муром Шебекинского района приграничного российского региона самодельное взрывное устройство (СВУ) сбросили на вышку связи, повредив на ней камеру видеонаблюдения. Второй беспилотник сбросил взрывчатку в километре от этого места.

Спустя примерно 30 минут было атаковано в село Середа того же района. Пограничники лишили ее связи, БПЛА упал и взорвался. Никто не пострадал.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Еще через 10 минут СВУ было сброшено рядом с селом Новостроевка-2 Грайворонского района. Второй беспилотник в это же время у села Сподарюшино в том же районе сбросил сразу три боеприпаса. В 14:20 был атакован хутор Лозовая Рудка Борисовского района.

Спустя несколько часов, в районе 18:00, пограничники электронным ружьем посадили украинский БПЛА у села Муром. Еще через два часа, около 20:00 беспилотник самолетного типа сбросил взрывное устройство у села Орловка Белгородского района. В результате последней атаки пострадал один человек и поврежден дизельный трансформатор.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщал о трех обстрелах со стороны Украины. По его словам, сначала ВСУ атаковали в село Сподарюшино Грайворонского городского округа и село Муром в Шебекинском городском округе. Позже он заявил о повторном обстреле села Муром. О пострадавших данных не поступало.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В ЕС рассказали о сложностях в согласовании новых антироссийских санкций
Китай отреагировал на слова посла об «изначально российском» Крыме
«Леруа Мерлен» отреагировал на сообщения о продаже всех складов
Стало известно об эвакуации населения со стороны ВСУ в Запорожской области
Найдена связь между популярными завтраками и диабетом
Стали известны детали убийства найденного в поезде в Москве младенца
В России пятилетняя девочка съела траву в огороде и впала в кому
В российском регионе неизвестные подожгли оборудование на железнодорожных путях
Стали известны характеристики упавшего в Подмосковье беспилотника
Обнаружено 19 тысяч новых подводных гор
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.