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15:45, 24 апреля 2023Из жизни

Королева-консорт Камилла пригласила на коронацию бывшего мужа

Бывший муж королевы-консорта Камиллы примет участие в коронации Карла III

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Британская королева-консорт Камилла пригласила бывшего мужа Эндрю Паркер-Боулза на церемонию коронации. Как сообщает Daily Mirror, Паркер-Боулз принял приглашение.

Эндрю Паркер-Боулз при этом займет место в первых рядах Вестминстерского аббатства. Его внуки примут активное участие в самой церемонии: 13-летние Фредди, Гас и Луис будут нести подол платья Камиллы.

Камилла и Эндрю Паркер-Боулз были женаты 22 года — с 1972 по 1995 год. У Камиллы и Эндрю есть двое детей — Том Паркер-Боулз, который стал ресторанным критиком, и Лаура Лоуп, куратор художественных выставок. У Эндрю, которого в кругах, близких к королевской семье, считают сердцеедом, также был непродолжительный роман с принцессой Анной, младшей сестрой короля Карла III. По слухам, они до сих пор находятся в приятельских отношениях.

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Камилла также поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем. Близкая подруга Камиллы маркиза Лансдаун утверждает, что Эндрю по-прежнему много помогает бывшей жене и регулярно звонит ей.

Эндрю звонит Камилле и говорит, если она что-то сделала не так, а она звонит и укоряет его, если он плохо себя ведет. Несмотря на превратности судьбы, они сохранили здоровую семейную атмосферу. Это очень помогает им в отношениях с детьми и внуками

маркиза Лансдаун

Отношения между Эндрю и Карлом III были дружескими до его женитьбы на Камилле и остались такими и после. Эндрю Паркер-Боулз присутствовал на обеих свадьбах Карла III, несмотря на то что свадьба с Камиллой в 2005 году проходила в узком кругу близких.

Ранее сообщалось, что во время коронации Карла III Камиллу могут назвать королевой, а не королевой-консортом. Слухи об этом появились после выпуска коронационного издания библии, в котором Камиллу называют просто королевой.

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Антонина Черташ
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