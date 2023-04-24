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16:10, 24 апреля 2023Наука и техника

Витамин D улучшил эффективность лечения от меланомы

Cancer: витамин D улучшает выживаемость при иммунотерапии меланомы

Фото: Leohoho / Unsplash

Исследовательская группа из Познанского университета медицинских наук (PUMS) выявила, что достаток витамина D в организме улучшает эффективность лечения от меланомы. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Cancer.

Известно, что витамин D играет важную роль в регуляции иммунной системы человека. Теперь ученые решили проверить, как уровень этого вещества может влиять на эффективность иммунотерапии при онкологических заболеваниях. Для этого были проанализированы образцы крови 200 пациентов с меланомой: до начала лечения и затем каждые 12 недель на протяжении всего курса.

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Положительный эффект от терапии наблюдался у 56 процентов пациентов в группе с нормальным уровнем витамина D изначально или уровнями в пределах нормы, которые были достигнуты при приеме пищевых добавок, по сравнению с 36,2 процента в группе с дефицитом вещества в организме. Выживаемость без развития меланомы от начала лечения в этих группах составила 11,25 и 5,75 месяца соответственно.

Авторы отмечают, что витамин D сам по себе не является противораковым препаратом, но его адекватный уровень в крови необходим для правильной работы иммунной системы. В будущем планируется провести дополнительные рандомизированные контролируемые исследования, которые будут направлены на подтверждение пользы витамина D при лечении меланомы.

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Елена Апазиди
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