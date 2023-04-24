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12:18, 24 апреля 2023Россия

В Госдуме высказались о введении дополнительного налога для иноагентов

Депутат Бессараб назвала избыточной идею ввести дополнительный налог для иноагентов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Введение дополнительного налога для иностранных агентов в России является избыточной мерой, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Мнением об инициативе она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести дополнительный налог в размере 5 процентов от дохода для иностранных агентов. Эти средства, по его словам, могли бы пойти на социальную поддержку детей-сирот. С соответствующей инициативой парламентарий обратился к главе Минфина Антону Силуанову.

В последнее время в связи со специальной военной операцией и часто двойными стандартами иностранных агентов это понятие в России стало нарицательным, считает Бессараб. Однако этот статус дается из-за финансирования физических и юридических лиц со стороны иностранных государств и компаний, при этом деятельность иноагентов является разрешенной, напомнила депутат. В частности, есть иноагенты, которые занимаются абсолютно прозрачной гуманной деятельностью, например, экологией или зоозащитой, отметила она.

«Сегодня российское законодательство, в том числе налоговое, абсолютно равномерно регулирует сборы налогов со всех участников рынка, и дополнительное введение каких-то отчислений вызовет дополнительные проблемы в конкуренции. Я думаю, что этого не следует делать. Да, есть иностранные агенты, которые уронили свое достоинство и пошатнули доверие к себе, я считаю, что таких нужно отслеживать и просто запрещать их деятельность, а никаких дополнительных мер для других лиц вводить не нужно», — высказалась парламентарий.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект закона, согласно которому российские компании-работодатели смогут взимать с вознаграждений уехавших сотрудников НДФЛ по базовой ставке в 13-15 процентов, а после утраты ими налогового резидентства — 30 процентов. В беседе с «Лентой.ру» Светлана Бессараб предположила, что мера коснется и тех, кто осуществляет работу в дружественных странах.

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Екатерина Смирная
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