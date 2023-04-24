Стало известно о повреждении автомобиля деталью упавшего под Москвой дрона

Baza: деталь упавшего в Подмосковье дрона-камикадзе повредила автомобиль

Деталь дрона-камикадзе, упавшего в Подмосковье, повредила автомобиль. Об этом стало известно изданию Baza, подробности приводятся в Telegram-канале.

Все произошло 22 апреля. Хозяйка авто рассказала, что удар по машине был очень сильным и она сразу же остановилась.

Женщина побоялась извлекать упавшую деталь самостоятельно и обратилась в полицию. Правоохранители оформили предмет как деталь, выпавшую из проезжающей навстречу машины, хотя что это было на самом деле — неизвестно.

Сотрудники полиции забрали подозрительный предмет и уехали. По сведениям Baza, деталь прилетела в машину в районе поселка имени Воровского.

Дополнение: как пишет Telegram-канал Shot, сообщения о поврежденной машине в результате пролета беспилотника в Подмосковье — фейк. По сведениям издания, странная «деталь» угодила в иномарку еще год назад. Тогда владельцы авто предположили, что это был фейерверк.

До этого сообщалось, что начиненный взрывчаткой беспилотник упал в подмосковном поселке Воровское. Отмечалось, что рухнувший летательный аппарат похож на украинский UJ-22 Airborne.

По предварительным данным, он был начинен канадскими взрывными зарядами М112. Рухнувший дрон оказался с 17 килограммами взрывчатки.