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11:03, 24 апреля 2023Среда обитания

В Москве подорожал один тип квартир

«Метриум»: элитные новостройки в Москве подорожали на 5,7 процента

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В первом квартале 2023 года в Старой Москве подорожали новостройки элитного и делюкс-класса — средняя цена одного квадратного метра выросла на 5,7 процента за год, до 1,6 миллиона рублей. Такие данные приводят аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, такие объекты сконцентрированы в основном в Центральном, Северо-Западном и Западном административных округах. Дороже всего «квадрат» строящихся высокобюджетных квартир стоит в Басманном районе — в среднем 2,3 миллиона рублей. Второе место по этому показателю занимают Якиманка и Тверской район — там «квадрат» оценивают в 2,2 миллиона рублей. Самыми дешевыми элитные новостройки оказались в районе Дорогомилово (1,1 миллиона рублей за «квадрат»).

По сравнению с первым кварталом 2022-го предложение в сегменте выросло на 8,3 процента. В конце марта для покупки были доступны 1,25 тысячи лотов. Из них 53 процента пришлось на апартаменты, а 47 процентов — на квартиры.

Ранее сообщалось, что премиальные новостройки в Москве подешевели. Средняя стоимость одного квадратного метра в таких объектах опустилась на 3,1 процента. При этом эксперты отметили, что в течение года показатель в новых апартаментов премиум-класса уменьшался, а в квартирах — рос.

Нина Ташевская
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