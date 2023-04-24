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19:44, 24 апреля 2023Бывший СССР

ЕС не выявил в Казахстане нарушений санкционного режима против России

Посол О'Салливан: ЕС не выявил в Казахстане нарушений санкционного режима против России

Фото: Katarina Stoltz / Reuters

Европейский союз (ЕС) не обнаружил случаев нарушения Казахстаном санкционного режима против России. Об этом посол ЕС по санкционной политике Дэвид О'Салливан заявил на пресс-конференции в офисе представительства Евросоюза в республике, передает «Казинформ».

Он уточнил, что в настоящий момент у ЕС «нет достаточно подробной детальной информации» для того, чтобы говорить о помощи каких-либо казахстанских компаний в обходе антироссийских санкций. При этом дипломат подчеркнул, что Евросоюз не вводит рестрикции против третьих стран, а в исключительных случаях намерен принимать соответствующие меры в отношении конкретных компаний, «если будет доказано, что они действительно помогают обходу санкций».

О'Салливан также добавил, что в подобных ситуациях ЕС планирует работать над решением проблемы вместе с казахстанскими партнерами.

Ранее издание Politico со ссылкой на конфиденциальный брифинг руководителей Евросоюза сообщало, что ЕС намерен наладить сотрудничество с дружественными России Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном. При этом в материале отметили, что в центре внимания явно находятся «пряники, а не кнуты».

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Георгий Нестеров
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