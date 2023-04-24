Politico: ЕС планирует отвоевать влияние России на Казахстан, Бразилию, Нигерию и Чили

Европейский союз (ЕС) захотел отвоевать влияние России на некоторые страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный брифинг руководителей объединения.

В документе говорится, что Евросоюз запланировал наладить сотрудничество с дружественными России Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном. Речь идет о возможных торговых соглашениях, но также возможны индивидуальные предложения ЕС в области энергетики, миграции, экономического развития или координации безопасности. В материале отмечается, что в центре внимания явно находятся «пряники, а не кнуты».

«Мы находимся в конкурентной геополитической среде: не только битва нарративов, но и битва предложений. Нам нужно улучшить наше предложение и укрепить наши отношения», — сказано в документе.

Кроме того, руководители Евросоюза согласились, что каждая из четырех стран может стать потенциальной поддержкой для блока в тех регионах, где Европе приходится соревноваться за влияние и ресурсы с Китаем и Россией. При этом политики особенно выделили Казахстан и побочный эффект от европейских санкций на его экономику. По их мнению, эта страна должна оставаться надежным посредником между Востоком и Западом.

Ранее в Германии жестко раскритиковали политику Евросоюза. Стремление ЕС повлиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом, поскольку блок не является полноценным участником международных отношений, пишет Focus.