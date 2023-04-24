Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:38, 24 апреля 2023Мир

ЕС захотел отвоевать влияние России на некоторые страны

Politico: ЕС планирует отвоевать влияние России на Казахстан, Бразилию, Нигерию и Чили

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) захотел отвоевать влияние России на некоторые страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный брифинг руководителей объединения.

В документе говорится, что Евросоюз запланировал наладить сотрудничество с дружественными России Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном. Речь идет о возможных торговых соглашениях, но также возможны индивидуальные предложения ЕС в области энергетики, миграции, экономического развития или координации безопасности. В материале отмечается, что в центре внимания явно находятся «пряники, а не кнуты».

«Мы находимся в конкурентной геополитической среде: не только битва нарративов, но и битва предложений. Нам нужно улучшить наше предложение и укрепить наши отношения», — сказано в документе.

Кроме того, руководители Евросоюза согласились, что каждая из четырех стран может стать потенциальной поддержкой для блока в тех регионах, где Европе приходится соревноваться за влияние и ресурсы с Китаем и Россией. При этом политики особенно выделили Казахстан и побочный эффект от европейских санкций на его экономику. По их мнению, эта страна должна оставаться надежным посредником между Востоком и Западом.

Ранее в Германии жестко раскритиковали политику Евросоюза. Стремление ЕС повлиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом, поскольку блок не является полноценным участником международных отношений, пишет Focus.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
США захотели удостовериться в успехе наступления Киева
Индия сообщила о задержках при оплате российской нефти
21-летний студент из Петербурга погиб в ходе СВО
Выход в открытый космос по российской программе перенесли
Театр наций в Москве отменил показы спектакля с Ахеджаковой
Стало известно об избрании кураторов контрнаступления ВСУ
В США предположили неудачу нового украинского наступления
В США заявили о фактическом контроле над некоторыми действиями ВСУ
Американский боксер захотел получить российское гражданство
Россиянкам назвали модные фасоны платьев на 2023 год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.