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12:34, 24 апреля 2023Экономика

Крупный поставщик оборудования для металлургов и горняков ушел из России

Финская горно-технологическая компания Metso Outotec прекратила работу в России

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Крупный поставщик оборудования для горно-обогатительной и металлургической промышленности Metso Outotec отчитался о полном уходе из России, сообщает пресс-служба компании.

Процесс ухода с российского рынка завершился в первом квартале 2023 года, когда компания прекратила все контракты и завершила сотрудничество с партнерами. Сворачивание бизнеса привело к убыткам в размере 150 миллионов евро за 2022 год. В Metso Outotec подчеркнули, что не принимали новых заказов из России с февраля 2022 года, однако все это это время производитель выполнял заказы для клиентов, не находящихся под международными санкциями.

Metso Outotec — поставщик оборудования, технологий и услуг для добычи и переработки полезных ископаемых. На компанию из Хельсинки работают более 15 тысяч человек в более чем 50 странах. Оборот компании за 2022 год составил порядка 5,3 миллиарда евро.

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Ранее The Washington Post сообщила, что большинство иностранных компаний, заявлявших о приостановлении или прекращении деятельности в России, остались и продолжили работу в стране. О планах уйти из России объявили 468 иностранных организаций, однако лишь 211 из них действительно покинули российский рынок. Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии также отметили, что к ноябрю 2022 года реализовать свои планы смогли менее девяти процентов западных компаний, имеющих дочерние предприятия в России.

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Вячеслав Агапов
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