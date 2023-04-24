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18:54, 24 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о неприятностях на одном из флангов ЧВК «Вагнер» под Артемовском

TopWar: бойцы батальона «Поток» оставили позиции, оголив фланги «Вагнера» под Артемовском

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Добровольческий батальон «Поток» из частной военной компании (ЧВК), образованной в составе «Газпрома», оставил свои позиции, оголив фланги продолжающих наступление бойцов ЧВК «Вагнер» и позволив украинским военным отбить позиции под Артемовском (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщает «Военное обозрение».

Как рассказал боец ЧВК «Вагнер», подобная неприятность произошла к западу от города, где штурмовики ЧВК выбили противника из лесопосадок. «Вагнер» продолжил наступать, а на отбитые у Вооруженных сил Украины (ВСУ) позиции между тем вошли подразделения «Потока». Тогда военные ВСУ предприняли новую атаку, после которой бойцы «Потока» отступили. Из-за этого были потеряны две позиции.

Как стало известно, ЧВК в полном составе бросила ночью свои позиции и оставила оружие.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что российские силы перемалывают украинских военных в Артемовске. По его словам, основная задача — не дать ВСУ возможности собраться в контрнаступление.

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Алина Гончарова
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