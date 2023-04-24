В соцсетях распространили фейк о родстве ученого Гинцбурга с Ротшильдами

Пользователи соцсетей распространили фейк о родстве ученого Гинцбурга с Ротшильдами

Пользователи соцсетей стали распространять пост, в которому утверждается, что директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеии Александр Гинцбург якобы является родственником представителей династии Ротшильдов, банкира Джейкоба Шиффа и семейства Варбургов. Эту информацию основывают на сведениях о семье банкиров Гинцбургов, которая жила в Российской империи.

Доказательств связи Александра Гинцбурга с семейством банкиров Гинцбургов в публикации не приводится. Авторы лишь перечисляют членов семьи, жившей в стране до начала XX века. Известно, что семья Гинцбургов покинула страну в начале XX века. Также стоит отметить, что отца ученого Александра Гинцбурга звали Леонид Леонидович. При этом в биографии семьи банкиров Гинцбургов имя Леонид не встречается.

При этом фамилия Гинцбург не доказывает связь современных россиян с семейством банкиров, жившим в стране до начала XX века и, соответственно, с Ротшильдами, Шиффами и Варбургами. Так, во «ВКонтакте», например, удалось найти более 100 пользователей с такой фамилией, и нет оснований предполагать, что они связаны с банкирами Гинцбургами.

Информация о якобы связи Александра Гинцбурга с известными банкирами впервые начала распространяться еще в 2021 году. На протяжении двух лет подобные публикации небольшими скоплениями появляются в социальных сетях. Новая волна случилась в апреле 2023 года. Российские СМИ подобными публикациями не заинтересовались, публикаций на эту тему нет.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»