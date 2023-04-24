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16:38, 24 апреля 2023Россия

В России годовалый ребенок остался без присмотра и утонул в ванне

Ura.ru: в Челябинской области годовалый ребенок остался без присмотра и утонул в ванне

Фото: Luma Pimentel / Unsplash

В городе Миассе Челябинской области годовалый ребенок остался без присмотра взрослых и утонул в ванне. Об этом сообщил Ura.ru источник в силовых структурах.

По его словам, ребенок находился в ванной комнате один, его родители в этом время пили алкоголь. «Тело младенца обнаружил один из старших детей», — уточнил источник.

По информации издания, мать мальчика задержали. Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК России). В случае признания женщины виновной ей грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее жительница Красноярска нашла трехлетнего сына мертвым в наполненной ванне. Женщина пояснила, что мальчик неоднократно самостоятельно залезал в ванну и включал воду. В момент происшествия отец ребенка находился на работе.

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Алан Босиков
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