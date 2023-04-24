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22:01, 24 апреля 2023Забота о себе

Звезда шоу «Холостяк» рассказала о панических атаках

Звезда «Холостяка» Бриттани Хокли рассказала о панических атаках из-за расспросов о детях

Фото: Christopher Khoury / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британская радиоведущая и звезда шоу «Холостяк» Бриттани Хокли рассказала, что начала страдать от панических атак, которые спровоцировали расспросы о детях. Ее слова приводит издание Daily Mail.

35-летняя Хокли призналась, что родственники начали задавать ей настойчивые вопросы о детях из-за ее романа со швейцарским футболистом Бенджамином Зигристом. Спортсмен постоянно проживает в Шотландии и ездит со сборами по всему миру, потому их отношения протекают преимущественно на расстоянии.

Две недели назад я была на большом семейном вечере, и кто-то из родных спросил меня: «Когда у тебя будут дети?» Вскоре после этого у меня началась паническая атака. В то время я находилась за рулем, направляясь в следующий пункт назначения, и мне было трудно дышать

Бриттани Хокли
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По словам знаменитости, расспросы родственников лишь усилили ее тревожность по этому вопросу. Хокли и сама постоянно думает, как дальше будут развиваться ее отношения с футболистом и что будет, если они решат завести детей, но у них ничего не получится.

Ранее Хокли раскрыла свой способ сохранить страсть в отношениях на расстоянии. В этом ей помогает отправка возлюбленному нюдсов — фотографий сексуального характера. Звезда «Холостяка» также рассказала, что перед отправкой пикантных снимков возлюбленному часто показывает их своей подруге и соведущей Лоре Бирн, чтобы та одобрила или забраковала их.

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Наталья Обрядина
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