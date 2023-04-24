Инстасамка заявила о запрете пускать попавших в «блэк-лист» людей на концерты

Инстасамка заявила, что не пускает на свои концерты людей, попавших в ее «блэк-лист»

Российская хип-хоп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, заявила о том, что выгоняет со своих концертов людей, которые ранее попали в ее «блэк-лист». Об этом она рассказала в интервью, доступном на YouTube-канале Daria Graph.

Певица заявила, что перед началом мероприятий показывает своей охране фотографии людей, которых она не хочет видеть, и запрещает своим сотрудникам впускать их.

«У меня реально есть блэк-лист с фотографиями людей, которые мне не нужны на моем мероприятии, вот эта аура. Выгоняю, даже если они купили билет», — призналась артистка.

В середине апреля глава МИД Латвии Эдрар Ринкевич внес Инстасамку в латвийский перечень нежелательных персон.

Ранее глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата. По ее словам, несмотря на возрастную маркировку, выступления артистки посещает большое количество несовершеннолетних.

После высказываний Мизулиной организаторы запланированных концертов рэперши в разных городах России начали объявлять об отменах выступлений.