Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:13, 24 апреля 2023Культура

Инстасамка заявила о запрете пускать попавших в «блэк-лист» людей на концерты

Инстасамка заявила, что не пускает на свои концерты людей, попавших в ее «блэк-лист»

Фото: @instasamka

Российская хип-хоп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, заявила о том, что выгоняет со своих концертов людей, которые ранее попали в ее «блэк-лист». Об этом она рассказала в интервью, доступном на YouTube-канале Daria Graph.

Певица заявила, что перед началом мероприятий показывает своей охране фотографии людей, которых она не хочет видеть, и запрещает своим сотрудникам впускать их.

«У меня реально есть блэк-лист с фотографиями людей, которые мне не нужны на моем мероприятии, вот эта аура. Выгоняю, даже если они купили билет», — призналась артистка.

В середине апреля глава МИД Латвии Эдрар Ринкевич внес Инстасамку в латвийский перечень нежелательных персон.

Ранее глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата. По ее словам, несмотря на возрастную маркировку, выступления артистки посещает большое количество несовершеннолетних.

После высказываний Мизулиной организаторы запланированных концертов рэперши в разных городах России начали объявлять об отменах выступлений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Названы технические характеристики упавшего в Подмосковье дрона
ФСБ задержала сотрудника ЧОП за намерение воевать на стороне Украины
Умер худрук театра «Кремлевский балет» Андрей Петров
Назван соперник младшего брата Емельяненко в дебютном бою в ММА
В Госдуме высказались о введении дополнительного налога для иноагентов
Медведев назвал Польшу бесконечно враждебным для России образованием
Стал известен победитель турнира по поеданию хинкали в Москве
Губернатор Севастополя привел подробности отбитой атаки надводных дронов
Голикова заявила о повышении продолжительности жизни в России в 2023 году
Воля подколол Урганта из-за его шоу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.