Жителям российского региона разрешили добыть 140 китов в 2023 году

Жителям Чукотки одобрили квоту на добычу китов в 2023 году в количестве 140 единиц

Жителям Чукотки установили новую квоту на добычу китов. В 2023 году разрешен вылов 140 единиц, сообщает информагентство «Чукотка».

Чукотка является единственным российским регионом, где разрешен аборигенный промысел китов. Традиционную квоту распределили среди территориально-соседских общин на заседании окружного рыбохозяйственного совета.

Почти все разрешенные к добыче животные — серые киты, согласован отлов 132 особей. Помимо них согласована добыча двух гренландских китов. Еще по три особи каждого вида числятся в резерве.

Мясо, кожа и жир китов должны разойтись среди девяти тысяч жителей прибрежной полосы. Часть добытого сырья отправят во внутренние районы Чукотки.

Ранее ученый назвал рост нефтедобычи фактором, благоприятно повлиявшим на популяцию моржей на Ямале. По его словам, становление углеводородной энергетики привело к падению спроса на традиционные источники энергии, среди которых — жир морских млекопитающих.