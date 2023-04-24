РБК: производители электроники заявили о сокращении льготных кредитов на 1 млрд руб.

Производители электроники заявили о проблемах с льготными кредитами — в программе участвуют только два банка вместо 13, а ее финансирование сократилось более чем на 1 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК.

По информации издания, речь идет о программе, которую ввело правительство в марте минувшего года. Предполагалось, что в 2023 году на возмещение недополученных доходов по этим кредитам банкам выделят около 7,5 миллиардов рублей из госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Однако источник РБК рассказал, что сейчас с льготными кредитами работают только Сбер и ВТБ. Кроме того, размер компенсации банкам сократили до 6,3 миллиарда рублей.

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